Валерий Комиссаров объяснил, почему на роли ведущих «Дома-2» выбрал Собчак, Бородину и Бузову

В Сети опубликован очередной выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», героем интервью в котором стал Валерий Комиссаров, создатель реалити-шоу «Дом-2». Он объяснил, на что опирался при выборе телеведущих для скандальному «детищу» на заре его появления.

Вести шоу он пригласил Ксению Собчак, Ксению Бородину, а чуть позже знаковый ряд пополнила и одна из участниц шоу — Ольга Бузова. По признаю медиа-менеджера, в Собчак его подкупила многослойность.

«Вы как Шрек. Помните, Шрек говорил: «Я как луковица, у меня много слоев». Вы – разная» — подчеркнул Комиссаров.

Касательно Бородиной продюсер вспомнил, что она работала с ним еще со времен нашумевшего ток-шоу «Окна». Он придумал ей фамилию «Бородина» вместо «Амоева». А вести «Дом-2» посадил потому, что она – противоположность Собчак и как бы «народный персонаж».

«Она, прошу прощения, была и остается безумно сексуальной, у нее восточная красота. При этом она прямолинейна. Это ровно то, что хочет зритель» — подчеркнул Комиссаров.

А вот Бузову Комиссаров взял не из-за ума или сексуальности, как с предыдущими двумя ведущими. В блондинке его подкупила «потрясающая» простота.

«Емеля-дурачок, которая говорит, езжайте-ка ведра сами. И все, кто ее не знают, считают ее глупым человеком, но она на самом деле умная», — объяснил продюсер.

На вопрос Собчак, почему из пары Бородина – Бузова именно вторая стала более популярна, Комиссаров ответил: «Женщины страны видят в ней себя». Дело, по словам «отца» телестройки в том, что Бузова обладает свойством выбирать не тех мужчин, на порядок ниже нее во всех смыслах. «Она обманывается в любви, любит плохишей», — объяснил продюсер.