«Такую девочку урвал»: Брежнева оценила шутку о самоизоляции с Меладзе

Вера Брежнева приготовила музыкальный сюрприз по случаю дня рождения украинского исполнителя Монатика. Экс-солистка группы «ВИА Гра» в условиях самоизоляции поздравила украинского хитмейкера с 34-летием. Артистка спела вживую под аккомпанемент мужа одну из композиций именинника, заслужив похвалу музыканта. Монатик поблагодарил Веру за поздравления, по достоинству оценив ее сюрприз.

«Безграничная любовь и вера в добро!!» — обратился к Брежневой певец.

Примечательно, что в комментариях к свежему видеоролику экс-солистка группы «ВИА Гра» пообщалась с верными почитателями, отреагировав на слухи о том, что у них с Константином Меладзе не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Так, Вера подшутила о разладе с мужем, высмеяв домыслы и кривотолки, относительно ее супружества.

«Отлично! Хоть и дома. Молодец Меладзе, такую девочку урвал на изоляцию», — отметил один из подписчиков Брежневой под ником @a_polukhtin, чем вызвал ответную реакцию артистки.

Комментарий поклонника она сопроводила смеющимся смайлом, оценив тем самым шутку фаната про ее временный карантин с Константином. По словам певицы, она довольно часто отвечает подписчикам в Instagram, поддерживая с ними обратную связь. Вера считает, что благодаря этому она может снизить всплеск негативных комментариев. Ведь зачастую, как говорит артистка, хейтеры пишут «гадости» звездам, потому что остро ощущают свое одиночество, а многие просто скрывают под негативом депрессивное состояние.

Ко всему прочему, Брежнева посмеялась над предположением о разводе с мужем, дав понять поклонникам, что в ее семье царит гармония и взаимопонимание.

«Вы что не разводитесь??» — такой шутливый комментарий появился под совместным кадром Веры и ее возлюбленного. «Так развелись же уже», — со смехом добавила артистка.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» искренне полагает, что личное не должно становиться достоянием общественности. Именно поэтому Брежнева отказывается вовлекать фанатов в обсуждение ее отношений с мужем или детьми.