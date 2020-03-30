«На разных континентах»: Брежнева поделилась редкими кадрами со старшей дочерью

Вера Брежнева не так давно вернулась с гастролей. Целый месяц она колесила по городам США и Канады. Теперь певица находится на карантине. Она делится снимками и видео из роскошного особняка, где проводит время с мужем Константином Меладзе. Артистка наслаждается редкими моментами, когда ей не надо никуда спешить. Она музицирует с супругом и общается с поклонниками в соцсетях. Однако 30 марта день рождения празднует ее старшая дочь Соня. Поздравить ее звезда смогла лишь на расстоянии.

Девушка проживает в Лос-Анджелесе, где учится не первый год. Несколько недель назад она виделась с мамой. Они провели целый день в перерывах между концертами певицы. В честь радостного события Брежнева опубликовала редкие фото с наследницей, сделанные один год назад. На них артистка в неоновой футболке ведет машину, а на заднем сидении именинница в черном платье в цветочек танцует и поет с подругами.

«День рождения моей любимой старшей доченьки — Соне 19! Это видеохроники прошлого дня рождения, когда я на два дня прилетала в Лос-Анджелес, чтобы сделать сюрприз и поздравить ее. И вот с таким же настроением, но на разных континентах сегодня на карантине. Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой, а ей — с водителем», — написала Вера.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что певица и ее наследница очень похожи. «Ничего себе, какая уже большая», «Куколки шикарные», «Какая взрослая Соня!», «Вау! Девочки! Вы прекрасны!», «Ей повезло с прекрасной мамой!», «Какая большая уже», — прокомментировали пост подписчики.

«Люблю тебя, мамочка», — отреагировала на пост именинница. Напомним, что также у Веры есть младшая дочь Сара. Девочка является школьницей, поэтому находится с мамой.