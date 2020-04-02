В пижамах и без грима: Ходченкова и Рудковская показали, как выглядят на карантине

В России режим самоизоляции был продлен до 30 апреля. Однако многие звезды уже успели устать от постоянного нахождения в четырех стенах. Алсу перебрала гардероб и даже устроила онлайн-концерт, а Татьяна Навка проводит время у плиты вместе с дочками. Поклонники с интересом наблюдают за тем, как их кумиры ведут себя вне сцены. Еще больше поражают их перевоплощения знаменитостей, которые отказываются от роскошных образов в пользу комфорта и уюта.

Так, Яна Рудковская, которая в марте успела две недели провести на карантине, теперь создает дизайнерские медицинские маски, которые дарит некоторым поклонникам. По своему особняку она ходит в шелковых пижамах. На днях блондинка предстала в костюме в горошек, а 2 апреля Рудковская уже позировала в леопардовой пижаме. При этом она была без макияжа и укладки. Волосы продюсера топорщились в разные стороны.

«Сразу видно, что без укладки, но слово держу», — заявила она.

Вслед за ней поделилась честным фото и Светлана Ходченкова. Актриса то и дело устраивает пикантные фотосессии на карантине. Но на этот раз она предстала в домашних брюках-кюлотах розового цвета и шелковой майке. Волосы девушка оставила распущенными, а на ее лице не было ни капли грима. Она привязала шарф к игрушечной розовой пантере.

«С животными же ещё не запретили гулять, правда..?» — шутливо написала Светлана.

Поклонники оценили юмор актрисы. Многие отметили, что не прочь стать такой пантерой на период самоизоляции. Пользователи Сети поддержали девушку и отметили, что она прекрасно выглядит.