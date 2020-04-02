«Осталось наряжаться»: Литвинова на самоизоляции выбрала плащ с «золотыми» вставками

Рената Литвинова является одной из самых элегантных отечественных актриса. В свои 53 года она может похвастаться не только стройной фигурой, но и моложавым видом. Ко всему прочему, артистка давно нашла свой стиль в одежде. Ее образы всегда женственные и запоминающиеся. Часто женщина отдает предпочтение ретро-локонам и облачается в юбки макси или брючные костюмы Однако в связи с пандемией коронавируса звезда, как и положено, самоизолировалась.

Однако Рената, как настоящая модница, страдает, так как лишилась возможности блистать в новых нарядах на светских выходах. Так, недавно она потратила последние «лишние» деньги на костюм лимонного цвета. А на этот раз актриса облачилась в бежевый плащ с золотыми вставками. Она его сочетала с черным платьем миди и туфлями на каблуке. Литвинова красовалась перед зеркалом в своем стильном весеннем аутфите.

«Любимое место посещений теперь — аптеки и интернет, куда, собственно, и осталось наряжаться (в интернете нужен и грим тоже!) — поэтому плащи никогда не бывают лишними», — написала звезда.

Поклонники согласились с артисткой. Многим, к слову, пришелся по вкусу ее look. «Ну такой плащ только красавицы могут себе позволить», «Вы — шедевр», «Рената, туфли божественные», «Шикарный плащ», «Золотые люди должны ходить в золотых плащах», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на карантине актриса не теряет времени. Она занимается спортом с помощью обычного коврика и гантелей.