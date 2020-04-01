Зато в маске: Яна Рудковская предстала дома в шелковой пижаме и без макияжа

Продюсер находится на самоизоляции. Некоторые поклонники поразились тому, в чем она ходит по дому.

Яна Рудковская не так давно побывала в Париже. Она не смогла пропустить Неделю моды. Но после поездки продюсер вынуждена была две недели провести на карантине. Она старалась не скучать в своем особняке. Девушка то демонстрировала изысканные завтраки, то устраивала онлайн-экскурсии по гардеробной. Блондинка сразу отправилась в офис, когда завершился карантин. Она успела блеснуть в новых нарядах и увидеться с друзьями. Но на днях продюсеру вновь пришлось самоизолироваться.

Ранее Яна привлекла к себе внимание даже зарубежных СМИ благодаря маске, которую украсила бумажными камеями. Светская львица вновь подтвердила, что является настоящей модницей. Теперь каждую маску она подбирает по цвету к наряду и украшает декоративными цветами. Когда подобную маску сделала дизайнер Белла Потемкина, продюсер была возмущена и заверила, что уже начала готовить бумаги, чтобы запатентовать свой дизайн.

А накануне Рудковская сделала селфи в домашней обстановке с букетом роз. Она была облачена в розовую шелковую пижаму в горошек. Девушка отказалась от макияжа, а вот маску все же надела.

«Пожалуй, тут добавлю, что я сейчас без маски никуда, даже, принимая цветы от друзей или доставку еды, я надеваю маску. Все мои маски японские и медицинские! Внутри специальная стоит защита. У меня мама и няня ребенка — пожилые люди, поэтому они в зоне риска! На моей странице писать, в чем мне в моем доме ходить и фотографироваться, не надо, займитесь своей самоизоляцией», — высказалась жена Евгения Плющенко.

Впрочем, некоторые поклонники все равно осудили звезду. Они посчитали, что маску Яна носит, чтобы быть в тренде, а не для безопасности.

«А зачем дома носить маску? Ну это же не модный аксессуар, ну реально», «Вы и дома целыми днями в масках ходите? Или это чисто для понта?», «Сейчас гламурной быть не модно», — стали критиковать блондинку подписчики.

А вот преданные фанаты отметили, что и без макияжа Рудковская прекрасно выглядит в 45 лет.