«У тебя идеальный вкус!»: Алсу облачилась в брючный костюм пудрового цвета на карантине

Алсу недавно блистала на вечеринках у звездных друзей и выступала на сцене с дочкой, но в связи с пандемией коронавируса она вынуждена была сесть на карантин. Артистка первое время не могла нарадоваться тому, что может провести время с семьей. Она отпраздновала годовщину со дня свадьбы с мужем и стала снимать забавные ролики с дочками Сафиной и Микеллой. Певица зажигательно танцевала с наследницами, показывая, что еще может дать фору молодежи.

В последние дни Алсу устраивала онлайн концерты. Она пела известные хиты на радость поклонников. За время самоизоляции девушка даже начала снова писать картины. А вот на новом фото певица предстала в нежно-розовом брючном костюме и белой футболке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Также артистка сделала нюдовый макияж и выпрямила волосы. Как оказалось, она решила похвастаться обновкой и призвать прекрасный пол следить за собой даже на карантине.

«Когда засиживаешься дома, невольно начинаешь очень расслабляться, причём „по всем фронтам“. Первая неделя была очень активная — уборки, разборки, занятия, энтузиазма не отнять. Потом всё — на спад.. ну, лично у меня. Сегодня открылось второе дыхание и захотелось даже принарядиться, накраситься. Жанулик ( Жанна Мартиросян. — Прим. ред.) до карантина ещё подарила крутой костюм ее коллаборации, выгуливаю пока на просторах Интернета. Девочки, не забываем, что мы девочки! Выглядим хорошо при любых обстоятельствах!» — написала звезда.

Жена Гарика Мартиросяна пришла в восторг от того, как сидит на подруге пудровый костюм. «Я всегда говорила, что у тебя идеальный вкус!» — с присущим чувством юмора заявила Жанна. Поклонники тоже одарили певицу комплиментами. «Алсу прекрасна в любом наряде», «Новый образ, с короткой стрижкой, это просто огонь, глаз не оторвать», «Какой клёвый костюм, цвет класс», «Люблю розовый цвет, вам очень идёт», — прокомментировали пост подписчики.