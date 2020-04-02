«Ксения просто расцвела»: Богомолов запечатлел Собчак в воздушном платье на побережье

Ксения Собчак больше года назад развелась с Максимом Виторганом. Она не стала медлить и спустя несколько месяцев снова вышла замуж. Светская львица устроила пышную свадьбу со своим возлюбленным Константином Богомоловым. Звездные гости не могли сдержать слез, наблюдая за признаниями в любви молодоженов. А вот поездку на катафалке после ЗАГСа многие до сих пор припоминают эпатажной телеведущей.

Теперь Ксения готовится к переезду в новый особняк вместе с новоиспеченным мужем и подрастающим сыном Платоном. Более того, находясь на карантине, телеведущая подогревает слухи о второй беременности.

Поклонники несколько раз замечали изменения в ее фигуре, но до сих пор блондинка официальных заявлений не делала. А пока она находится на самоизоляции с возлюбленным, Богомолов решил перебрать архивы. Он опубликовал уникальные кадры, снятые на Мальдивах.

На видео Собчак позирует перед супругом на побережье в воздушном платье макси бежевого цвета. Благодаря глубокому декольте девушка не смогла скрыть, что была без нижнего белья. Следы от загара отчетливо прослеживались на ее теле. Крупное ожерелье, легкие кудри и макияж с акцентом на губы завершили романтический образ.

«А знаешь, все еще будет», — процитировал слова из песни Аллы Пугачевой Богомолов.

Многие поклонники согласись во мнении, что Ксения похорошела рядом с новым избранником. «Так и хочется спеть… Ты так красива… невыносимо!», «Умеет этот режиссер приоткрыть завесу в мир страстей и грехопадений», «Как ей идет эта прическа», «Ксения просто расцвела с вами. Нельзя не отметить, хотя у меня к ней всегда двоякие чувства», «Ксения глазами влюбленного человека еще прекрасней», «Браво тому, кто раскрывает ее красоту! Она шикарна!» — прокомментировали пост подписчики.