«Никогда не комментировала»: Бородина обиделась на Собчак из-за ее слов о муже

Очередным героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» оказался Валерий Комиссаров, создатель телепроекта «Дом-2». В эфире он объяснил, почему выбрал в качестве ведущих именно Собчак, Бородину и Бузову.

Светская львица ему показалась многогранной и умной, Бузова — простой, той, что будет симпатична большинству россиян, а Бородина — прямолинейной и привлекательной для мужчин. Стоит сказать, что продюсер не ошибся. Кстати, последнюю ведущую он привел на телестройку из своего предыдущего проекта «Окна».

Комиссаров заметил, что у Ксюши особая привлекательность — восточная. Но именно он предложил заменить ей кавказскую фамилию Амоева на Бородину.

Сказанное Валерием понравилось Бородиной, да и в целом шоу Собчак она посмотрела с удовольствием. Единственный момент, который затронул самолюбие ведущей, — это слова светской львицы о ее муже Курбане Омарове.

Журналистка во время эфира в очередной раз решила вспомнить о его изменах. Которые, к слову, сама Бородина не скрывала и в какой-то период активно рассказывала о них в социальных сетях. Но сейчас, видимо, совсем иной период: ведущая простила оплошности мужчины и всеми силами изображает с ним семейную идиллию.