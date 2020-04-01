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Самоизоляция: Собчак и Богомолов провели дома «романтический» вечер

Пара уединилась на карантине, наслаждаясь обществом друг друга.

Самоизоляция: Собчак и Богомолов провели дома «романтический» вечер
Собчак и Богомолов. Фото: Global look press

Похоже, что у Ксении Собчак и Константина Богомолова начался второй медовый месяц на карантине. Пара наслаждается обществом друг друга, радуя своих поклонников разнообразными постами о своей личной жизни.

Ксения, смирившись с необходимостью самоизоляции, решила не превращаться в замотанную бытом домохозяйку и устроила сюрприз своему супругу: вышла к ужину в изысканном наряде, примерив стильный комбинезон по фигуре на голое тело. Казалось, диких страстей после этого не миновать… Но не тут-то было.

То, что произошло дальше, показала в личном блоге светская львица: ее муж Константин Богомолов просто заснул на диване.

Константин Богомолов. Фото
Константин Богомолов. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Впрочем, Константин Богомолов не остался в долгу. В stories своего Instagram он разместил кадр с женой примерно в таком же виде. Ксения Анатольевна, напялив очки, легла в кровать и увлеченно занялась копанием в телефоне.

Сопровождающий кадры текст у супругов был почти одинаковый.

«Романтический вечер он такой», — написал Богомолов.

«Такой вот романтический вечер», — заявила Собчак.

Ксения Собчак. Фото
Ксения Собчак. Фото https://www.instagram.com/konbog75/

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