Самоизоляция: Собчак и Богомолов провели дома «романтический» вечер

Похоже, что у Ксении Собчак и Константина Богомолова начался второй медовый месяц на карантине. Пара наслаждается обществом друг друга, радуя своих поклонников разнообразными постами о своей личной жизни.

Ксения, смирившись с необходимостью самоизоляции, решила не превращаться в замотанную бытом домохозяйку и устроила сюрприз своему супругу: вышла к ужину в изысканном наряде, примерив стильный комбинезон по фигуре на голое тело. Казалось, диких страстей после этого не миновать… Но не тут-то было.

То, что произошло дальше, показала в личном блоге светская львица: ее муж Константин Богомолов просто заснул на диване.

Впрочем, Константин Богомолов не остался в долгу. В stories своего Instagram он разместил кадр с женой примерно в таком же виде. Ксения Анатольевна, напялив очки, легла в кровать и увлеченно занялась копанием в телефоне.

Сопровождающий кадры текст у супругов был почти одинаковый.