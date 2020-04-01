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Беременная Шубская в лосинах и футболке отметилась на домашней тренировке с мужем

Супруга Александра Овечкина не перестает следить за своей внешностью даже на последних сроках беременности.

Беременная Шубская в лосинах и футболке отметилась на домашней тренировке с мужем
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Анастасия Шубская уже четыре года состоит в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Дочь известной актрисы Веры Глаголевой сыграла пышную свадьбу, а в 2018 году она родила своего первенца — сына Сергея. Это событие стало настоящей радостью для спортсмена. Звездная семья живет в США, так как Овечкин является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и должен постоянно тренироваться.

Однако пандемия коронавируса внесла коррективы и в жизни знаменитостей. В США был объявлен карантин. Шубская и ее возлюбленный самоизолировались, когда в магазинах опустели полки. Поводом послужило и то, что избранница хоккеиста снова беременна. Недавно она сообщила, что ждет еще одного мальчика. Но даже в четырех стенах пара не скучает. Анастасия балует близких разными блюдами, включая оладьи с гречкой, а также занимается подрастающим сыном.

Как оказалось, на карантине Овечкин тренируется прямо дома. У него есть свой спортзал с необходимым инвентарем. Компанию ему составляет жена и наследник. На новом видео Шубская запечатлела себя в лосинах и футболке оверсайз. Она сидела на фитболе. Рядом бегал годовалый Сережа и играл в мяч, чем отвлек отца от упражнений.

Подписчики восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Анастасия прекрасно выглядит. «Как мило», «Отличное развитие у малыша!», «Счастливая семья», «Как приятно смотреть на такую семью», «Какие клевые», «Замечательный папа», «Даже не скажешь, что беременная! Такая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЗвездные детизвездные семьикарантин
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