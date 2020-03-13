«В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы!»: Шубская о панике из-за коронавируса

По словам модели, она верит, что все скоро закончится.

Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, в Instagram рассказала, что творится в Америке, где бушует коронавирус. Заболевших с каждым днем все больше. Как она отметила, обстановка в США сейчас очень нестабильная и нервозная. Люди откровенно боятся.

«В Америке приостановили сезон НХЛ. В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock! В общем, паника с каждым днём все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!» Анастасия Шубская

Отметим, что Национальная хоккейная лига, где играет Овечкин, приняла решение приостановить сезон по примеру НБА. Среди баскетболистов уже несколько зараженных. Кроме того, в мире отменены многие другие спортивные соревнования. В частности, на осень перенесен чемпионат мира по фигурному катанию. Приостановлены чемпионаты во многих европейских странах.

Добавим, что младшая дочь актрисы Веры Глаголевой сейчас беременна. Не так давно она сообщила, что у них с Овечкиным в недалеком будущем на свет появится второй мальчик.