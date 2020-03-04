«Все очень гармонично»: Шубская в платье с запахом появилась на вечеринке в честь будущего ребенка

Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые стали родителями в 2018 году. У них родился сын Сергей. Влюбленные живут в США, поэтому и наследник родился в Америке, но пара уже привозила его в Россию и знакомила с родственниками. А недавно возлюбленная хоккеиста поделилась радостным известием, что они готовятся стать родителями во второй раз. На новых фото девушка продемонстрировала округлившийся живот.

больше по теме Жена Овечкина рассекретила пол будущего ребенка Это произошло на празднике в честь Анастасии Шубской и ее малыша под сердцем.

Избранница Овечкина всегда отличалась утонченным чувством стиля. Она любит носить лаконичные наряды. Так, 3 марта подруги устроили для супругов вечеринку в честь будущего малыша baby shower. На празднике был рассекречен пол будущего ребенка.

Как оказалось, у хоккеиста будет еще один сын. «Маленький джентльмен», — назвали вечеринку гости. На этом мероприятии Шубская появилась в облегающем платье с запахом винного цвета и золотистых туфлях. Волосы она оставила распущенными и сделала вечерний макияж.

А Александр предпочел надеть брюки и белую футболку с бабочкой. На празднике все было оформлено со смыслом. Торт, плакаты и даже кексы были украшены миниатюрными галстуками-бабочками. Многие поклонники восхитились образом Анастасии. Они отметили, что девушке к лицу беременность. А образ супруги хоккеиста для портала Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Элегантная мама, которая скоро станет дважды мамой, выбрала очень красивый и изысканный look для беременных. Платье на запах в глубоком винном цвете плюс золотистого цвета лодочки — все очень гармонично, лаконично и очень «вкусно». Платья на запах являются самыми популярными среди девушек, находящихся в положении. Они очень удобные в носке и гармонично смотрятся», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.