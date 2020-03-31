«Как перехайпить коронавирус»: Джиган предстал перед поклонниками обнаженным

Чересчур эпатажное поведение Джигана всерьез обеспокоило публику, ведь его выходки день ото дня становятся все более и более вызывающими.

Началось все с видеокадров в его Instagram, на которых он требует у дочери принести ему пива. Потом последовали разборки с женой Оксаной Самойловой и заточение в клинике для зависимых людей. К удивлению многих, музыкант очень быстро выписался оттуда и вернулся с семейством в Россию.

По правилам, Джиган обязан был соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, однако в его доме регулярно замечают гостей. Обеспокоенная публика стала активно писать артисту в его блог. Реакция последовала, но только не та, на которую рассчитывали люди – свои посты певец стал помечать значком «Оставайтесь дома», словно издеваясь над народом.

Возмущению подписчиков рэпера не было предела! Но, похоже, ему только того и надо было – он на публику поиграл со своими дочерями с кинжалом, а потом помолился по иудейским традициям, не забыв запечатлеться на камеру и выложить получившиеся кадры в блог. Казалось, что можно еще придумать? Но фантазия у Джигана неисчерпаемая. На сей раз музыкант решил порадовать глаз своих подписчиков снимком в обнаженном виде.

Кое-кто решил, что рэпер хочет таким образом обрести дополнительную популярность.

«Ну, вот как перехайпить коронавирус этот парень знает точно», — написал в его блоге один из фолловеров.

Однако многие всерьез обеспокоились поведением музыканта, подозревая, что у звезды наметились определенного характера проблемы.