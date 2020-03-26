«Очень испуганный взгляд у Ариелы»: Джиган поиграл с ножом на плечах собственных детей

Что происходит в голове у рэпера Джигана — одному Богу понятно, а вот как это проявляется внешне, известно всем его подписчикам. Скандально известный рэпер продолжает пугать публику, а заодно и своих детей.

Напомним, недавно музыкант попал в американский рехаб, засветившись до этого в Сети с пугающим роликом, на котором заставляет свою дочь принести пиво. Его супруга какое-то время страдала из-за случившегося, но чуть позже заявила, что будет поддерживать мужа. Затем семейство уехало из Майами в Россию из-за сложной ситуации в США с пандемией коронавируса и запасами продовольствия в местных магазинах.

По приезду на Родину семья была обязана соблюдать режим самоизоляции 14 дней, прекратив контакты с людьми. Однако Джиган стал приглашать в свой дом гостей одного за другим. После артистов, которые записывали в его личной студии музыкальный трек, в его доме появился тренер по боксу. Отметим, что артист ни капли не стесняется подобного поведения и транслирует свои поступки в личном блоге.

Последняя выходка рэпера возмутила его фолловеров особенно: горе-отец приблизился к своим трем дочерям с ножом и совершил импровизированное «посвящение в рыцари», приложив к каждой из них острый кинжал на плечи. И если маленькие дочки — двухлетняя Майя и пятилетняя Лея — воспринимали это все как игру, то восьмилетняя Ариела была откровенно напугана. Девочка нахохлилась и старалась не смотреть в сторону отца, который держал в руках опасное оружие.

«Семью свою кинул, дети тебя боятся, жена должна справляться одна. «Настоящий» мужчина!», «Ариела прям боится, и видно, что она отстраняется от отца, мужик называется», «Это, конечно, ужасно… выкладывать такие видео с ножом и детьми… Сейчас получится огласка, и начнут органы опеки, соцзащита к ним ходить… лишние нервы для детей и Оксаны», «Дети в истории напуганные, даже не реагируют на сумасшедшего папашу, ножом машет», «Ариела еще оттаскивала Майю и Лею», «Я в шоке от видео с ножом, старшая испугана очень, видно», «Да-а-а-а, жестко, старшая уже все понимает», «Ариела даже не смотрит, лишь скорее хочет уйти! Это просто ужасно для детей! Младшие пока не все понимают!», «Ужасно. Дети такие неухоженные и испуганные», «Лучше бы его оставили в Америке!» — пишут люди в комментариях Instagram артиста.