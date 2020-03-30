Нарушивший карантин Джиган внезапно поддержал челлендж «Оставайтесь дома»

Рэпер несколько раз засветился с гостями в собственном доме, хотя обязан был быть в режиме самоизоляции.

Похоже, что Джиган просто издевается над людьми, озабоченными его загадочной самоизоляцией.

Напомним, по приезде из Америки рэпер вместе с семьей обязан был соблюдать карантин и самоизолироваться дома на 14 дней. Однако у него замечали гостей, а пару дней назад он встретился со своим старым приятелем Гуфом. После этого Джиган демонстративно показал в Сети фотографию, на которой читает молитву. Ну а дальше — хуже.

Все свои послания в stories Instagram он стал украшать значком «Оставайтесь дома», включая недавний снимок с Гуфом, сделанный явно за пределами его квадратных метров.

Ранее мы писали о другой звезде, которая участвует в челлендже «Оставайтесь дома», Максиме Галкине. Он тоже снабжает свои послания в Интернете специфичным опознавательным знаком, призывающим к самоизоляции. Однако артист на самом деле уединился со своей семьей в пределах своего замка. Накануне он и Алла Борисовна пожелали россиянам здоровье.