«Даже мимика вашего папы Никиты»: Анна Михалкова показала повзрослевших сыновей

Актриса опубликовала фото наследников. Она дала понять, что они решили скрасить ей самоизоляцию.

Анна Михалкова продолжила актерскую династию своих родителей. Только за 2018 год она снялась в шести кинолентах. При этом актриса успевает воспитывать дочку Лидию. Семилетней девочке обычно внимание мамы достается после работы, но теперь актриса находится на самоизоляции, поэтому наслаждается материнством. Как оказалось, на время карантине приехали к ней и сыновья Андрей и Сергей, которые уже окончили школу и живут самостоятельно.

Целый месяц Анна не делала никаких публикаций в соцсети, но приезд наследников она не оставила без внимания. Она опубликовала снимок, на котором запечатлены ее сыновья. Андрей продолжает коротко стричься. Он предстал в рубашке и брюках, а его брат — в поло. Они позировали у крыльца дома.

«Дом. 29 марта. Опять они 24/7 с доставкой. Яндекс.Дети, недорого», — с иронией подписала фото Михалкова.

Многие поклонники восхитились редким снимком. Они отметили, что сыновья актрисы повзрослели и стали красавцами. Некоторым Андрей напомнил своего дедушку.

«Полный дом мужиков каких-то красивых», «Хорошо хоть есть двор, беседка и трава! А тут квартира, подъезд», «У левого сына даже мимика вашего папы Никиты. Обнимаете его, наверно, испытывая похожие ощущения, как и от объятий с папулей», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Анна состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. Она также дружит со своей сестрой Надеждой. Обычно они даже в отпуск ездят вместе.