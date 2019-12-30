Идеальная мама: Анна Михалкова рассказала, как развлекает детей по вечерам

Актриса Анна Михалкова в этом году получила премию «ТЭФИ». При этом она активно занимается своими детьми. Сыновей Андрея и Сергея артистка воспитала с любовью. Она не скрывала радости, когда они окончили школу. Теперь парни живут самостоятельно, а актриса все свободное время посвящает шестилетней дочке Лидии.

Накануне Анна рассказала, что каждый вечер старается проводить время с детьми. Она призналась, что читает им книги вслух. По всей видимости, чаще всего ее слушательницей становится дочка, так как старшие сыновья уже загружены учебой в вузах и постоянно в делах. На новом фото Михалкова в цветном свитере лежит в постели с подросшей наследницей.

«Со всеми своими детьми я каждый вечер, если только не работаю допоздна, читаю вслух книжки. Сейчас мы с Лидой читаем Гарри Поттера, до этого с огромным удовольствием прочитали «Мадикен и Пимс из Юнибаккена» Астрид Линдгрен», — поделилась актриса.

Многие поклонники восхитились трогательным снимком. Некоторые признались, что тоже читают своим детям книги. «Какие хорошие», «Как дочка подросла», «Как у вас только хватает времени и сил», «У вас потрясающие дети», «Девочка утомилась походу», «Вы такая красивая, я бы тоже послушала книгу», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно Михалкова показала, как ее дочка рисует на стенах. Актриса не стала ругать ребенка за художественные эксперименты. Тем более, что девочка попыталась изобразить своих близких в виде рыбок.

Напомним, что Анна нередко публикует в соцсетях свои селфи, за которые ее нередко критикует мама Татьяна Евгеньевна. Женщина в последний раз рекомендовала дочери воспользоваться фотошопом.