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«Какие красивые платья»: Анна Михалкова оделась в одном стиле со своей сестрой

Актриса отметилась на снимке со своей родственницей.

«Какие красивые платья»: Анна Михалкова оделась в одном стиле со своей сестрой
Анна и Надежда Михалковы. фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова продуктивно провела 2019 год. Она снялась в ряде фильмов и занималась воспитанием троих детей. Сыновья Андрей и Сергей уже взрослые, теперь всю свою любовь она дарит младшей дочке Лидии. Шестилетняя девочка не дает маме расслабиться после работы. Но звезда находит время и для еще одного человека — своей сестры Надежды.

Вот и первым фото, которое Анна опубликовала после Нового года, стал кадр, на котором она запечатлена с родственницей. Они вместе проводят новогодние каникулы. Примечательно, что девушки даже оделись в одном стиле. Старшая Михалкова облачилась в синее платье в цветочек, а ее сестра — в серое. Легкий макияж и небрежная укладка дополнили образы. Девушки держали в руках по бокалу, а на заднем фоне были видны мандарины и цветы.

«Я как-то не поняла, это что, уже 2020? Уже куранты были? А где здесь миска с салатом стояла? А шампанское кто выпил? Кто-нибудь Деда Мороза видел? Всех с Наступающим 2021-м!» — написала актриса.

Поклонники поздравили сестер. Многим понравились их наряды. «Красотки», «Вы такие няшки, две копии своих папы и мамы», «Платюшки прелестные», «Аня очень исхудала — тебе к лицу», «Какие же солнечные сеструхи», «Какие красивые платья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, ранее Анна признавалась, что порой они с сестрой могут сделать одинаковый маникюр или одеться в одном стиле, не сговариваясь. Родственницы любят шутить друг над другом и живут в настоящей гармонии.

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Анна МихалковаЗвездный стильмода и стильНадежда Михалкова
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«Какие красивые платья»: Анна Михалкова оделась в одном стиле со своей сестрой
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