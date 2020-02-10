Мамины объятия: Анна Михалкова поделилась нежным фото с дочкой Лидией

Анна Михалкова продолжила актерскую династию своих родителей. Только за 2018 год она снялась в шести кинолентах. При этом девушка успевает воспитывать детей. Ее сыновья Андрея и Сергей окончили школу и теперь живут самостоятельно, а вот дочка Лидия только в этом году отметит семилетие, поэтому ей достается все внимание мамы. Порой артистка даже не успевает раздеться после работы, так как сразу начинает играть с наследницей.

Накануне Михалкова опубликовала новое фото с дочкой. В кадре она заключает дочку в теплые объятия. Малышка Лидия в клетчатом платье и с хвостиками стоит спиной к камере, но в отражении зеркала видно ее лицо. «Поймала! На секунду!! Успела поцеловать и шепнуть что люблю! Пробасила: „Я знаю“», — поделилась Анна.

Поклонники восхитились нежным кадром. Многие одарили маму и дочку комплиментами. А некоторые считают, что наследница актрисы растет копией ее сестры Надежды. «Трогательное фото замечательной мамы», «Как же приятно на вас смотреть! Так искренне!», «В отражении в зеркале — немножко маленькая Надя», «Какое чудесное платье! Как в моем детстве», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Михалкова долго стеснялась своего тела. Она предпочитала не сниматься в нижнем белье в кино, но в прошлом году актриса все-же рискнула оголиться на камеру. Она пояснила, что в лучшей форме уже может и не быть. Также Анна очень дружна с сестрой. Они часто одеваются в одном стиле и проводят уикенды вместе.