«Красивые изгибы»: Ходченкова в рубашке устроила пикантную фотосессию на карантине

Светлана Ходченкова не так давно успела отдохнуть в Дубае. Актриса обладает стройной фигурой, которую не стесняется демонстрировать. А загорев на курорте, девушка стала заниматься пол-дэнсом, публикуя пикантные фото в нижнем белье у пилона. Поклонники восхищаются грациозностью блондинки. Не удивительно, что в кино ей часто приходится играть роковых красотой. Однако, как и все жители Москвы, артистка теперь находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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37-летняя Ходченкова даже в такие непростые времена нашла, как подбодрить своих поклонников. Она устроила домашнюю фотосессию прямо на подоконнике. Девушка позировала в нижнем белье и одной расстегнутой рубашке. Актриса вытянула одну ногу и согнула вторую, продемонстрировав изгибы своего тела. Распущенные волосы волной спускались по ее плечам. Светлана отметила, что наслаждается времяпрепровождением дома.

Поклонники были сражены красотой артистки. Они заверили, что она выглядит сногсшибательно. «Очень нежно и сексуально», «Ах, ох красиво! Мы тоже дома, но не так красиво», «Совершенство», «Какие ножки», «Такие ноги не будут одиноки…», «Какие красивые изгибы тела», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в недавнем интервью Ходченкова призналась, что не грезит о замужестве. Более того, она заверила, что не собирается рожать потому что «часики тикают». Актриса подчеркнула, что женщина сама вправе решать, что ей делать.