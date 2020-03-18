«Включаются женские инстинкты, животные, хищные!»: Ходченкова о соперничестве с Милославской

Две звездные актрисы сыграли в главных ролях в картине «На острие».

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о съемках картины «На острие», где речь идет о соперничестве двух фехтовальщиц. Зрелая героиня Ходченковой понимает, что предстоящая Олимпиада станет для нее последней. При этом у нее нет в коллекции наград самой главной — золота.

Между тем на горизонте появляется молодая соперница, которую как раз играет Стася Милославская. В результате по сюжету картины девушки готовы буквально загрызть друг друга.

Как отметила Ходченкова, ее героиня понимает, что олимпийская медаль практически в кармане, как вдруг появляется молодая соперница. Плюс ко всему еще и очень красивая.

«Конечно, тут уже включаются женские инстинкты, животные, хищные!» Светлана Ходченкова

Как отметила Ходченкова, в картине их с Милославской дублировали титулованные спортсмены-профессионалы. Сама она не смогла за месяц научиться в совершенстве владеть шпагой, потому что это очень непросто, сообщает «Комсомольская правда».