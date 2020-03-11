«Не ваше дело!»: Светлана Ходченкова выразила мнение о замужестве и материнстве

Знаменитая не только в России, но и за рубежом отечественная актриса Светлана Ходченкова снялась для журнала Vogue Russia. Накануне премьеры нового фильма «На острие», в котором звезда исполнила главную роль, она рассказала глянцевому изданию о работе в кинокартине и поделилась личными мыслями насчет различных общественных явлений.

В частности, актриса высказалась о давлении, которое оказывает на женщину общество, – диктует, что именно и когда ей делать даже в личной жизни. Ходченкова призналась: она сама регулярно сталкивается с подобной диктатурой. Ей, например, могут написать в «Инстаграме» посторонние люди и указывать, что и как ей делать.

«Как выглядеть, какие фотографии постить и вообще, что лучше бы мне, наконец, замуж выйти и ребенка родить. «Часики тикают», — приводит слова актрисы портал Vogue.ru. — Меж тем рожать или не рожать — это право женщины и ее личное решение. И, ребята, не ваше дело!»

Образ, в котором снялась Ходченкова, восхитил многих поклонников. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал выбранные наряды не самыми удачными.