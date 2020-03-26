«Алло! В стране эпидемия, а вы в дом всех тащите»: Джиган опять нарушил карантин

Рэпер Джиган вместе с четырьмя детьми и женой недавно вернулся из Майами. Их приезд больше походил на побег, поскольку в местных магазинах исчезли продукты и товары первой необходимости. Оксана Самойлова сама рассказала об этом поклонникам.

По правилам в России музыкант должен был самоизолироваться и остаться на две недели дома, ограничив контакты с людьми. Но у Джигана свое мнение о карантине. Буквально через несколько дней к нему пришли музыканты записывать новый трек. Гости не ограничились работой с коллегой и пообщались с его детьми. При этом горе-отец все происходящее транслировал в личном блоге. Увидев это, подписчики недоумевали (мягко говоря) и советовали Джигану узнать получше, что включает в себя понятие «самоизоляция».

Рэпер отреагировал на эту критику по-своему: опять пригласил гостя и снова выложил эту встречу в личный блог. На сей раз музыканту захотелось позаниматься боксом под присмотром личного тренера.

«Почему не на карантине?», «Это карантин у вас такой?», «В доме новорожденный… Четверо детей… Алло! В стране эпидемия, а вы в дом всех, кого не лень тащите», «Как печально наблюдать деградацию человека…», «Тренер тоже теперь с ним в карантине сидит?», «А карантин закончился, так и не успев начаться?», «Может Джига перестанет контактировать с людьми?», «Что за карантин? Столько людей приходит! Карантин! Не смешите», — вновь недоумевают фолловеры.

Отметим, что другие звезды на период карантина предпочли самостоятельные домашние тренировки. К примеру, так поступил Алексей Чадов, а также балерина Анастасия Волочкова и фигуристка Алина Загитова.