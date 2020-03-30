«Всем бодрого духа!»: семья Галкина и Пугачевой пожелала россиянам здоровья

Алла Пугачева вместе с супругом и младшими детьми уединилась в своем замке в деревне Грязь. Певица беспрекословно соблюдает режим карантина и самоизоляции, проводя все свое время в кругу близких.

Максим Галкин и Алла Борисовна много времени проводят с детьми, играя с ними, занимаясь, беседуя. Вместе смотрят телевизор и YouTube-шоу. Кстати, комик признался, что увлекся просмотром своих старых программ, чтобы проанализировать все плюсы и минусы и двигаться дальше более продуктивно.

Много времени семья также проводит на улице, благо — двор возле их замка большой и зпо нему можно смело гулять без опасения заразиться. Именно здесь, на территории собственного имения, Алла и Максим с детьми Лизой и Гарри решили передать своим поклонникам теплый привет. Звезды сделали групповое фото, подписав его: