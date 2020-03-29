«Надоело бояться»: дочь Николаева харизматично станцевала под Little Big

37-летняя жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что устала от томительного ожидания новостей про мужа. Напомним, композитор доставлен в клинику на Коммунарке, куда привозят всех, у кого подозревают коронавирус.

Ранее музыкант посетил вечеринку по поводу дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где засветился уже зараженный на тот момент Covid-19 Лев Лещенко. Позже с тревожными симптомами обратился к врачам Николаев.

«Надоело бояться… Чтобы не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус! Давайте верить в лучшее, пусть все наладится и мы будем снова вот так беззаботно танцевать!» — написала в Instagram Юлия Проскурякова.

Девушка выложила в блог ролик, на котором их дочь с Николаевым харизматично двигается под знакомую мелодию Uno от Little Big.

Ранее мы писали про лидера коллектива Илью Прусикина, который на карантине неожиданно раскрыл в себе талант художника. Его картинки хоть и не выглядят шедеврами, но способны веселить и радовать глаз поклонников рейв-исполнителя.