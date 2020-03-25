«Как вам гиперреализм?»: солист Little Big на карантине увлекся карикатурной живописью

Илья Прусикин вместе со своим коллективом Little Big, как и многие другие артисты, покинул пределы Москвы на время карантина. В самоизоляции за городом музыкант не бросил творчество.

Здесь он работает над песнями и клипами, записывает шоу. Кроме того, у него появилось новое хобби: артист стал активно осваивать живопись. Получившиеся картины Илья представил своим поклонникам в личном блоге. Прусикин признался, что не считает их шедеврами, но рисовать ему приятно и весело. В основном на них — автопортреты.

«Как вам гиперреализм в моем исполнении?» — спросил он у фолловеров.

Певец пообещал скрашивать самоизоляцию и карантин своих поклонников забавным контентом и, конечно же, радовать новыми картинками.