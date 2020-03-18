«Четвертый день самоизоляции»: Алсу перебрала гардероб и начала писать картины

Певица призналась, что также общается и поет вместе с детьми и мужем.

Алсу является одной из самых закрытых артисток на российской эстраде. Она с юных лет выступает на сцене, но говорить о личном не любит. Правда, после участия ее дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети» певица стала чаще выходить в свет и даже дала откровенные интервью Регине Тодоренко и Ксении Собчак. Поклонники не перестают восхищаться девушкой. Она успевает заботиться о трех наследниках и всегда безупречно выглядит.

Как и многие звезды, Алсу оказала на карантине. Она успела побывать на вечеринке у Алексея Чумакова и зажечь с подругами на празднике у Аллы Крутой. Теперь из своего особняка артистка не выходит. На новом фото она предстала с букетом цветов в домашней обстановке. Девушка позировала в белой блузке и с нежным макияжем. Звезда рассказала, чем занимается в четырех стенах. Как оказалось, певица занялась домашними делами.

«Пошел четвертый день домашней самоизоляции. Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли, оказывается)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни, читаем книги… планирую наконец-то начать снова писать картины, на них вечно не хватает времени», — поделилась Алсу.

Она также упомянула, что 18 марта у нее годовщина со дня свадьбы с Яном Абрамовым. Девушка отметила, что постарается уговорить возлюбленного на совместный снимок. Они вместе уже 14 лет. Поклонники поздравили пару. Многие отметили, что певица правильно делает, что в такой трудный период для всего мира старается стать еще ближе с родными.