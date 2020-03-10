Билли Айлиш публично продемонстрировала свое тело в нижнем белье

Билли Айлиш очень быстро обрела популярность и за минувший год смогла стать триумфатором ряда премий. 18-летняя девушка своим неординарным имиджем и трогательными песнями покорила публику. Летом прошлого года она смогла собрать стадион фанатов в Москве, а не так давно девушка выступила на премии «Оскар», на которой появилась в наряде от Chanel. Певица предпочитает скрывать свою тело под объемными и мешковатыми нарядами. При этом часто ее оригинальные образы от-кутюр стоят немалых денег.

Одни критикуют Айлиш за ее стиль одежды, другим не нравится, как она выглядит. Артистка решила ответить всем хейтерам сразу. На днях она отправилась в гастрольный тур. Певица дала концерт в Майами, где приготовила сюрприз фанатам. Во время перерыва на больших экранах был показан ролик, в котором Билли снимает с себя объемную одежду. Она впервые оголилась на публике, показав фигуру в нижнем белье.

Закадровый монолог певицы повествовал о бодишейминге. Она отметила, что некоторые хвалят ее стиль, а другие хотят опозорить. «Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?» — откровенно обратилась к публике звезда.

Ранее она уже заявляла, что хочет попробовать выглядеть более женственно и показать свое тело. К слову, зрители встретили ролик одобрительными криками и лозунгами в поддержку артистки. Кадры с концерта облетели Сеть. Многие хвалят Билли за то, что она ведет диалог во время своих выступлений, используя концерты как платформу для разговора на важные темы.