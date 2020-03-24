«Мне уже надоело»: четырехлетняя дочь Топурии обратилась к знаменитому дедушке

Кети Топурия три года назад развелась с банкиром и нефтяником львом Гейхманом. Они расстались несмотря на то, что у них подрастает дочь Оливия. Девочка теперь почти все время проводит с мамой, хотя артистка не запрещает бывшему мужу участвовать в воспитании девочки. Сама певица недавно нашла новую любовь. Уже почти год она строит отношения с дипломатом Львом Деньговым. Сейчас пара находится в особняке на карантине.

Топурия перебирает архивные снимки и наслаждается спокойствием. А вот ее дочка первое время играла в куклы, а потом стала готовить вкусности на кухне вместе с мамой, но эти занятия ей быстро наскучили. В итоге певица опубликовала видеообращение девочки, на котором кроха держит фото своего дедушки по отцовской линии Исаака Гейхмана, который запечатлен во время встречи с президентом РФ.

«Дедушка, как твое здоровье? Ты знаком с Путиным? А ты можешь попросить Путина, чтобы он уже отменил карантин, потому что мне уже надоело?», — спросила Оливия и посла знаменитому родственнику воздушный поцелуй.

Поклонники умилились дочкой артистки. Они отметили, что она очень похожа на маму. «Ммммм…таааакая сладкая! Ну дедушка должен прислушаться», «Артистичная малышка», «Она ваша копия», «Мини Кети», «Такая сладкая девочка», «Маленькая Кети, ну точная копия», — прокомментировали пост подписчики.