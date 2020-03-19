«Кайфую от совместного времени»: Топурия на карантине уделяет внимание дочери

Солистка «А-Студио» Кети Топурия, как и многие другие звезды, отправилась на карантин из-за пандемии коронавируса. Порталу Teleprogramma.pro певица рассказала, что в домашней изоляции предпочитает много времени уделять четырехлетней дочери Оливии.

Как примерная мама Кети много играет и общается с наследницей и считает, что коронавирус – удивительный шанс уделить больше времени любимым.

«Сейчас дочь перестала ходить в специальную школу. Мы много занимаемся самообразованием. Она много пишет и читает. Проводим время с пользой», — разъяснила она.

Кети отметила, что постаралась как можно более доступно объяснить Оливии, что происходит в мире. Артистка является приверженкой мнения, что с ребенком нужно разговаривать как со взрослым. Топурия уверена: ее дочь понимает опасность, но сильных переживаний по этому поводу не выказывает.