«Хозяюшка»: Топурия запечатлела подросшую дочку в фартуке и колпаке во время готовки

Певица сейчас больше времени проводит с наследницей.

Кети Топурия уже почти год встречается с дипломатом Львом Деньговым. Влюбленные перестали скрывать роман летом 2019 года, а потом стали жить вместе. Так вышло, что певица в день знакомства с потенциальным женихом познакомилась и с его детьми от первого брака. У самой артистки подрастает дочь Оливия от прошлых отношений с Львом Гейхманым. Новый избранник звезды быстро нашел общий язык с ее наследницей.

Обычно Топурия большую часть времени проводит на гастролях. Однако она старается не разлучаться с дочкой. Сейчас солистка группы «А’Студио» находится на карантине и наслаждается временем, которое может провести с дочкой. На днях она показала, чем заняла наследницу.

Певица последовала примеру Татьяна Навки, которая приготовила со своей дочкой Надеждой шоколадное печенье. Артистка запечатлела Оливию на кухне в джинсах и лимонном джемпере. Поверх одежды у нее был надет фартук, а на голове красовался поварской колпак. Девочка взбивала сладкую массу миксером. Поклонники пришли в восторг от редкого фото. Они отметили, что наследница звезды подросла.

«Какая красивая малышка», «Хозяюшка», «Красивая», «Очаровашка», «Как похожа на папу», «Милая кудряшка», — прокомментировали пост подписчики. Ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro Топурия поведала, что во время карантина ее дочка продолжает развиваться и познавать новое.