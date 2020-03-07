«Невероятная»: Топурия в брюках с высокой талией и объемной блузке восхитила Рудковскую

Кети Топурия является не только популярной певицей, но и одной из самых стильных девушек российской страды. Солистка группы «А’Студио» всегда подбирает яркие и женственные образы. Недавно она предстала на препати фестиваля «Жара». Артистка позировала в трендовом костюме оверсайз изумрудного цвета. К слову, в последнее время девушку подозревают в беременности. Она лишь подогревает сплетни, облачаясь в наряды свободного кроя.

На днях Кети поделилась закулисным видео. Она позировала на камеру в сценическом образе. Певица предстала в объемной блузке с причудливыми рукавами и в облегающих брюках с высокой талией, которые подчеркнули не только стройные ноги звезды, но и изменения в фигуре. Поклонники разглядели округлившийся живот у артистки. К слову, сам наряд привел в восторг пользователей Сети и коллег знаменитости.

«Красиво», — заявила Яна Рудковская. «Невероятная», — присоединилась Виктория Дайнеко. А фанаты стали обсуждать возможную беременности Кети. «Я думала мне показалось, что животик виднеется», «Животик заметен», «Беременяшка», Восхитительный наряд«, «Грациозная лань», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кети стоит отношения с дипломатом Львом Деньговым. Они с недавних пор живут вместе. Дочка певица от прошлых отношений Оливия, по всей видимости, нашла общий язык с избранником мамы. Отметим, что у Льва также есть дети от первого брака.