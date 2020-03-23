«Я в восторге и в шоке!»: Алла Пугачева в пижаме и без макияжа поразила Ивлееву

Алла Пугачева в последнее время не выходит на улицу. Из-за пандемии многие звезды решили самоизолироваться. Примадонна оказалась в их числе. Она проводит время с детьми: Лизой и Гарри. Также коротает дни дома Максим Галкин. Шоумен успел отдохнуть на горнолыжном курорте в феврале, а вот его супруга даже шоу Валентина Юдашкина пропустила. Однако скучать ей не приходится. На днях певица засветилась на видео во время общения мужа с блогером Настей Ивлеевой.

На карантине Галкин решил не терять время, поэтому два часа в «прямом эфире» Инстаграм общался с подругой. Знаменитая блондинка перед Новым годом была в гостях у супругов в замке, поэтому знакома со всеми домашними. Сначала она поздоровалась с Лизой, а потом и с Примадонной, которая предстала без макияжа и в белой пижаме с принтом. Алла Борисовна находилась в приподнятом настроении. Она пожелала девушке хорошего вечера и поцеловала мужа.

«Как вы прекрасно выглядите! Карантин вам на пользу! Это без фильтров! Алла Борисовна, очень хорошо! Даже я с фильтром сижу. Я в восторге и в шоке!» — поразилась Ивлеева.

А вот от бокала вина артистка отказалась. «Нельзя», — заверила она, но понюхала терпкий напиток. «Алла, вы такая красивая, уютная», «Алла, роскошно выглядите», «Я балдею от вас…», «Как приятно смотреть! Алла изумительна», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети. Дети звездной пары сразу вспомнили Ивлееву, девушке было очень приятно, что после одного визита Лиза и Гарри ее не забыли. Напомним, что наследники Примадонны и Галкина ранее поведали, как не заразиться опасной болезнью, а также провели шуточный ритуал против коронавируса.