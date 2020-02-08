«Непростой квест»: Ивлеева высмеяла сложные женские будни

Широкой аудитории блогер и телеведущая Настя Ивлеева известна своим превосходным чувством юмора. Вторая половинка рэпера Элджея на регулярной основе снимает забавные и очень жизненные ролики, на которых показывает, насколько комичными и курьезными бывают некоторые вполне обыденные ситуации. На этот раз Настя поспешила порадовать многомиллионных подписчиков новым видео.

На этот раз внимание Ивлеевой привлекли сложные женские будни. Чтобы полностью влиться в образ, Настя водрузила на руки длинную конструкцию, состоящую сразу из трех искусственных ногтей. Жить с такими «царапками» оказалось неудобно – ведущая не смогла разблокировать телефон, затем не сумела поднять брошенный гаджет со стола, а в конце и вовсе вынуждена была намазывать лицо кремом из-под длинных коготков. Единственным плюсом, по мнению Ивлеевой, являются приятные ощущения массажа головы.

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«Посвящается девочкам с длинными ногтями и мастерам маникюра. Я и длинные ногти – никогда», — сделала закономерный вывод она.

В комментариях многие пользователи оценили новый продукт от Ивлеевой. Женщины в голос заявили, что именно так проходят их ежедневные заботы. «Непростой квест», «Еще монетку невозможно взять, колготки надеть, линзы в глаза вставить», — пишут они. Оценил новое промо и Максим Галкин. Тот заявил, что с видео про женские будни можно запросто заявляться на кинофестиваль.