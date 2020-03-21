«Имеет право!»: Решетова объяснила, почему Тимати оставил ее с пятимесячным сыном

В семье Тимати не так давно произошло пополнение. Возлюбленная Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. Малышу всего пять месяцев, но рэпер уже не раз оставлял свою избранницу одну с ребенком. Некоторые поклонники недоумевают, почему артист редко помогает потенциальной жене с маленьким малышом. У него также есть дочь Алиса от отношений с Аленой Шишковой. В середине марта у девочки был день рождения. Рэпер поздравил ее в соцсети.

Теперь Тимати уехал к океану, а Решетова снова вынуждена сама заботиться о пятимесячном сыне. К тому же, она занимается собственным бизнесом. Пользователи Сети поинтересовались у девушки, почему рэпер не взял ее с собой.

«Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — пояснила модель. К слову, ранее она уволила няню, которая «слишком много на себя брала».

Анастасия отметила, что старается полностью сама заботиться о ребенке, поэтому новую няня взяла такую, которая не устанавливает свои правила.

Пока она решает проблемы и заботится о ребенке, Тимати показывает, как покоряет волны на доске для серфинга. Напомним, что несмотря на то, что девушка не дружит с Шишковой, она поздравила ее дочку. Возлюбленная Тимати нарядила своего сына и написала открытку с поздравлением от лица Ратмира.

Ранее Алиса успела познакомится с братом и быстро с ним подружилась. Девочка часто бывает в гостях у папы и играет с братиком. А вот сама Алена признавалась, что так и не познакомилась с новым членом семьи рэпера, так как ее не пригласили.