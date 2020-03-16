«Ратмирчику уже 5 месяцев»: Решетова запечатлела сына Тимати в стильном комбинезоне

Тимати не скрывал, что любит детей. Пять лет назад у него родилась дочь Алиса от Алены Шишковой. К сожалению поклонников, пара вскоре распалась. Теперь рэпер строит отношения с Анастасией Решетовой, которая 16 октября впервые стала мамой. Артисту она подарила сына Ратмира. Девушка призналась, что мечтала именно о мальчике. Она также рассказала, что они планируют обзавестись еще детьми, но не в ближайшее время.

Решетова быстро привыкла к новым обязанностями. Теперь бизнес-дела она совмещает с материнством. Возлюбленная Тимати все свободное время посвящает наследнику: водит на плавание и занимается развивающими играми.

А 16 марта Анастасия поделилась новым фото с сыном. В кадре девушка в облегающей блузке и трендовых джинсах с высокой талией держит на руках подросшего малыша. Ратмир был одет в комбинезон с принтом и бандане.

«Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда, на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь очень похожи! Получается, уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться», — поделилась Решетова.

Поклонники восхитились снимком. Многие согласились, что мальчик похож на маму. «Чудесные», — отметила Тата Карапетян. «Очень красивый мальчик. И больше похож на вас, чем на папу», «Конечно похожи, только глаза папы», «Как вам идет материнство. Похорошели нереально», «Суперсемейка», «Какие вы красивые», «На папу он похож. Смирись», — стали комментировать пост подписчики.