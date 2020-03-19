«Не мог мечтать о лучшей дочери»: Тимати и Шишкова поздравили наследницу с шестилетием

19 марта у девочки должна была состояться большая вечеринка, но из-за коронавируса ее отменили. Однако близкие устроили семейный праздник для именинницы.

Тимати и Алена Шишкова раньше казались идеальной парой. Когда модель родила ребенка, то поклонники решили, что дело идет к свадьбе. Однако, к сожалению многих, влюбленные расстались. Теперь эффектная блондинка сама воспитывает наследницу. Впрочем, ей активно помогает бывшая свекровь Симона Юнусова. Тимати живет с новой пассией — Анастасией Решетовой, которая не так давно подарила ему сына Ратмира.

19 марта дочери рэпера исполнилось шесть лет. Родители готовили для нее шумную вечеринку, но из-за эпидемии коронавируса ее пришлось отменить. Девочка была расстроена, но родные все же устроили ей сюрприз, хоть и не такой масштабный. Алена украсила свою квартиру розовыми, золотыми и белыми воздушными шариками с гелием.

В гости заглянул к ним и брат Тимати, Артем Юнусов, который очень любит племянницу. Поздравила малышку и бабушка Симона. Наведался ли в гости сам Тимати, неизвестно, но он решил публично поздравить дочку в соцсети.

«6 лет, пролетели как один !!! Я и не мог мечтать о лучшей дочери! Спасибо небесам за такой подарок. С твоим днем», — написал счастливый отец.

Шишкова попыталась сделать все, чтобы именинница была довольна. Она подарила ей подарки и пообещала, что они устроят фотосессию. Поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали девочке успехов. Как известно, она занимается балетом, а также любит кататься на доске для серфинга, как ее папа.