«Плотину окончательно прорвало»: Миро призвала Самойлову бросить Джигана

Скандальный блогер Лена Миро посочувствовала Оксане Самойловой в ситуации с Джиганом. Напомним, недавно рэпер досрочно освободился из реабилитационного центра, а затем вновь начал вытворять странные вещи. Он тушил об голову сигарету, в «прямом эфире» предлагал Оксане кофе и заявлял, что является крестным отцом собственного сына Давида. Судя по упадническому настроению в Instagram, нервы Самойловой сдали.

Отметила сей факт и Миро. Лена уверена: Оксана на самом деле очень сильная женщина, однако ее терпению наступил конец. Многодетная мать чувствует себя максимально беспомощной, и именно поэтому буквально умоляет подписчиков о помощи через соцсети.

«Плотину терпения Самойловой окончательно прорвало. Оксану кидает из стороны в сторону. В принципе, понятно, почему: у нее четверо маленьких детей и тиран-романтик в мужьях, который сначала оскорбит и надает тумаков, а потом красиво просит прощения в соцсетях и посвящает песни. И так — по кругу, годами», — озвучила свои соображения она.

Раскритиковала Миро, не стесняясь в выражениях, и форму Джигана. Она сравнила рэпера с коротышкой и намекнула, что тому не мешало бы похудеть, поскольку за время в «неволе» он ощутимо набрал вес. Наибольшее же возмущение у Лены вызвал снимок, где Джиган держит на руках маленького Давида. Миро жестко заявила, что Устименко использует сына «в качестве аксессуара», чтобы доказать, что у него все хорошо.