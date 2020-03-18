«Резко стало рушиться все»: Самойлова впервые поделилась эмоциями от произошедшего с Джиганом

Оксана Самойлова и Джиган казались идеальной парой. Они растили троих дочерей, а недавно у них родился сын Давид. Рэпер не скрывал, что счастлив. Он забрал жену из роддома в Майами, однако спустя несколько недель артист оказался в рехабе. Сначала его супруга хранила молчание, а потом развеяла слухи, что он якобы ее избил и она намерена лишить его родительских прав.

Что произошло в тот злополучный вечер в звездной семье, пока не известно. Джиган через неделю покинул клинику и теперь ночью катается по Майами, а утром проводит время с детьми. Поклонников пугало, что Оксана не появляется на публике и снизила активность в соцсетях до минимума. Однако в день, когда ее единственному сыну исполнился месяц, девушка вышла на связь. Она впервые поведала о том, что переживает.

На фото Самойлова показала подросшего наследника в ярко-желтом комбинезоне. «Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет», — призналась она.

Девушка пояснила, что не публикует сторис, так как не хочет демонстрировать свою грусть. «Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях — не буду, также как и ходить на всякие передачи и т.д. Ситуация усложняется тем, что мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем», — добавила жена Джигана.

Из хорошего она смогла отметить то, что является мамой самого милого мальчика на свете. Поклонники постарались поддержать Оксану. Они отметили, что Давид действительно очень прелестный. Многие надеются, что скоро девушка сможет вернуться домой и поведать о случившемся. После поста Самойловой лишь усилились слухи, что пара намерена развестись.