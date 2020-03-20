«Я теперь крестный Давида»: Джиган удивил поклонников странным признанием о сыне

Фолловеры предполагают, что рэпер слишком рано вышел из реабилитационного центра.

Джиган смутил поклонников неожиданным заявлением. В пятницу, 20 марта, рэпер предался ностальгии и обнародовал в личном микроблоге в Instagram совместные снимки с американским коллегой по сцене Снуп Доггом. В качестве бонуса добавил он архивные кадры и с Purple Miami и Тимоти Тьерни.

Все было бы достаточно обыденно, если бы не подпись к этим снимкам. Внезапно рэпер заявил, что не является биологическим отцом маленького сына Давида.

«Thank you GOD! Я теперь крестный Давида official’s!» — написал он, чем вызвал всеобщее недоумение.

Под постом фолловеры стали делиться своими соображениями по поводу прочитанного. Некоторые посчитали, что Устименко слишком рано покинул стены реабилитационного центра.

«Когда тебя отпустит?», «Ты как бы батя. Забыл?», «Завтра он скажет, что мать Давида?», «Коронавирус быстрее стихнет, чем он отойдет», — не могут остановиться от иронии пользователи.

Другие предположили, что именно американец на самом деле является крестным отцом мальчика. Кто-то и вовсе озвучил по-настоящему страшное предположение: Устименко, по их соображениям, действительно не является родным отцом мальчика. Но кто тогда этот загадочный персонаж, остается загадкой. Прояснять ситуацию Джиган, впрочем, не спешит. Не комментирует очередную сомнительную реплику мужа и Оксана Самойлова.