«Я ничего не употребляю»: Джиган продолжает шокировать странными заявлениями

В «прямом эфире» рэпер признался супруге в любви и едва не согласился взять ее фамилию.

Недавно освободившийся из элитного реабилитационного центра в Майами рэпер Джиган продолжает шокировать общественность странными заявлениями. Ранее Устименко вдруг сказал, что стал крестным отцом своего сына Давида. Еще больше вопросов у фолловеров появилось после «прямого эфира», который был полон не меньшими странностями.

Так, музыкант вдруг заявил, что вообще никогда не пробовал наркотики. Джиган акцентировал внимание – подобные препараты – зло, они способны убить абсолютно любого человека.

«Я ничего не употребляю. Вас ждет старуха с косой, дальше нет ничего, только темнота», — порассуждал он.

Джиган также признался, что занятия музыкой в свое время спасли ему жизнь. Через написание песен он передает свою любовь к семье. Отметил Устименко также, что едва ли не согласен взять фамилию супруги – Оксаны Самойловой.