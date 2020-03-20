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«Язык толком не выучила»: дочь певицы Славы из-за карантина не может покинуть Францию

Девушка переживает, что оказалась в тотальной изоляции от родного дома.

«Язык толком не выучила»: дочь певицы Славы из-за карантина не может покинуть Францию
Певица Слава с дочерью Александрой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Страны по всему миру закрывают свои границы и вводят карантин из-за пандемии коронавируса. Франция одной из первых приняла меры по нераспространению инфекции: власти запретили гражданам покидать без разрешения свои дома. В изоляции оказалась старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова. Девушка сообщила об этом в личном Инстаграм-аккаунте:

«Поехала во Францию учить язык. Язык толком не выучила (как и типичный студент), но осталась в изоляции. Границы Франции закрыты. Минимум на 30 дней. Может, дальше больше. Выход на улицу по расписке» — поведала девушка.

Она довольно эмоционально продолжила, что ей очень тяжело находиться вдали от родных. Возможности покинуть страну нет, в аптеках полностью отсутствуют средства индивидуальный защиты – медицинские маски и антисептики. Кроме того, в условиях, когда авиасообщение между странами запрещено, перелет нужно будет осуществить с тремя пересадками – девушка убеждена, что это небезопасно.

У певицы Славы (Анастасии Сланевской) двое детей. 21 -летняя Александра появилась у артистки в  первом браке с Константином Морозовым, а 8-летняя Антонина родилась от бизнесмена Анатолия Данилицкого.

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