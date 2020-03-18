Психолог о домашнем карантине: «Может, пора пыль вытереть или научиться готовить?»

Мы спросили специалиста, как не поддаваться панике и чем лучше заняться в свободное время дома.

Карантин шагает по стране. Все большее людей оказываются в добровольной изоляции, «взаперти» у себя дома. Как пережить этот период и не найти пятый угол, журналистам Teleprogramma.pro рассказал специалист по тревожным расстройствам, клинический психолог, кандидат наук Павел Жавнеров.

— Как сохранять оптимизм в условиях неопределенности?

— Нужно понимать, что есть разные варианты развития событий. Настраивать себя на позитив бессмысленно. Какие-то новости всегда будут вызывать позитив, но тут же, следующая новость может расстроить. Нужно научиться воспринимать ситуацию нейтрально, быть в балансе между негативом и позитивом.

Как правило, человек переживает за будущее, боится, что произойдет что-то плохое. Нужно научиться видеть всевозможные варианты будущего.

— А как это сделать?

— Сядьте и напишите самый плохой вариант хода событий и самый хороший, а между ними сделайте «мост», переход – десять вариантов от самого плохого до самого хорошего. Что получилось в середине? Это и есть наиболее вероятный вариант развития событий.

— Как изоляция влияет на психику человека?

— Изоляция не оказывает влияния на психику человека, она действует на эмоциональное состояние, на его раздражительность, уровень тревожности. Здесь важно, какой образ жизни человек вел до этого. Чем больше эта разница, тем сложнее человеку адаптироваться.

— Чем заняться на карантине дома, чтобы не сойти с ума?

— Думать о том, как получить удовольствие. Посмотреть фильм, поиграть в видеоигры. Спросите себя: что я давно не делал по дому – может, настала пора убраться или научиться готовить?

— Звездам, публичным людям сложнее, чем остальным?

— Сложнее тем, кто чаще взаимодействует с другими людьми. Если говорить о знаменитостях, то они взаимодействуют с людьми не так часто, как многим кажется. Скажем, у продавца общения намного больше, чем у звезды экрана.

О ситуации в мире

По данным Министерства Здравоохранения РФ на 17 марта 2020 г. в стране проведено 116 061 исследований на коронавирус. Зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 5 человек

В Москве на сегодняшний день выявлено 56 случаев заболевания COVID-19, сообщает сайт правительства Москвы

Всего мире насчитывается 187 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 7 822, поправились более 79 тысяч человек.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13 387, число скончавшихся — на 737.

Справка Teleprogramma.pro

Жавнеров Павел — клинический психолог по тревожным расстройствам. Клинический психолог, кандидат наук Московского государственного университета, работает в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии.