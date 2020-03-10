Косит без разбора: у министра культуры Франции — коронавирус

Накануне в прессе появилась информация о том, что у главы Минкульта Франции Франка Риестера диагностировали коронавирус. Агентство France-Presse подчеркивает, что министр чувствует себя нормально. Он изолирован от окружающих и получает необходимое лечение на дому.

По предположениям врачей, чиновник мог заразиться опасным вирусом во время посещения Национального собрания Франции — там такой же диагноз подтвердился у нескольких сотрудников.

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В Старом Свете в настоящее время из-за высокозаразного штамма COVID-19 принимаются беспрецедентные меры по обеспечению безопасности здоровья граждан.

В Италии, например, отменены все спортивные мероприятия. Высказываются предположения об отмене Чемпионата Европы по футболу, а также песенного конкурса «Евровидение». А церемония зажжения факелов Олимпийских игр в Токио будет проходить без зрительской аудитории.