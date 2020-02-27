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Певица Слава сочинит гимн для женской сборной России по хоккею

Артистка посетила одну из ключевых игр чемпионата страны.

Певица Слава сочинит гимн для женской сборной России по хоккею
Слава/Фото: пресс-служба певицы

Певица Слава пообещала сочинить гимн для женской сборной России по хоккею. В четверг, 27 февраля, знаменитость появилась на одной из ключевых игр в рамках чемпионата страны. На правах почетной гостьи Славе позволили произвести вбрасывание шайбы.

Позже, уже после торжественного события, Слава призналась, что достаточно редко посещает подобные мероприятия, поскольку у нее слишком напряженный гастрольный график. В скором же времени она станет немного ближе к хоккею, потому что намерена сочинить гимн для отечественной сборной.

«Я пришла сегодня поддержать девчонок, так как узнала, что в день моего концерта у них игра. Я уже давно думала о теме феминизма в нашей стране и о стереотипах, которыми мы так любим руководствоваться, и с которыми не согласна. Так создалась идея написать гимн в поддержку женской сборной России по хоккею и для меня это — большая честь», — рассказала она.

Помимо прочего, певица успела познакомиться непосредственно с самими спортсменками. Появление новых людей в ее жизни обязано вдохновить Славу на творчество. Примечательно, что тема спорта для артистки не чужая – сама певица в прошлом занималась волейболом и как никто другой знает, насколько тренировки и игры непростое занятие.

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