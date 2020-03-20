Все полезно, что в рот полезло: Ивлеева попробовала бычий пенис

В ютуб-проекте AGENTSHOW LAND пришлось несладко как гостье программы Елене Темниковой, так и самой ведущей.

В новом сезоне шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW LAND оказалось еще больше забористого трэша и безбашенности – все, как любит известная телеведущая и автор проекта. В новом выпуске к ней в гости пришла певица Лена Темникова, экс-участница группы Serebro. Звезда не только отвечала на вопросы хозяйки шоу, но и прошла ряд испытаний.

Один из конкурсов – рубрика «Трогательный рот» — проверил на прочность ее рвотный рефлекс. По условиям испытания, если участница не угадает вслепую, что у нее в руках, то это ей нужно положить в рот на 10 секунд. Во рту у Темниковой побывали чей-то отстриженный дред, говяжьи мозги, свиное ухо и жеванная кем-то жвачка.

Но и ведущей тоже досталось. Ивлеевой пришлось держать 10 секунд бычий пенис. Она не смогла угадать, что ей положили, а когда узнала, впала в ярость:

«Я ненавижу эти конкурсы! Я не буду это есть! Почему у меня? Это мое шоу, вы же знали! Аааааааааааа!!!» — кричала Ивлеева.

Темникова пыталась успокоить Ивлееву и подбирала ободряющие слова:

«Ты же ела? Я думала, что на том проекте, где ты путешествовала, ты ела все это, — произнесла певица. И добавила: «Это правда съедобно, говорят».

Но конкурс есть конкурс, и ей ничего не оставалось делать, как выполнить правила. Кроме бычьего пениса, Настя подержала во рту сырого осьминога и мох.