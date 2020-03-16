«Понял, что меня используют»: Максим Фадеев объяснил причину распада группы Serebro

Накануне в программе «Новые русские сенсации» на НТВ знаменитый музыкант, продюсер Макс Фадеев рассказал, почему произошел конфликт с солистками популярной группы Serebro, который привел к распаду коллектива. По его словам, он слишком разбаловал певиц, и девушки почувствовали свою власть и славу. Отсюда и началось «восстание».

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история», — объяснил Фадеев.

Артист пообещал рано или поздно рассказать, что же на самом деле произошло в отношениях, но «не здесь и не сейчас». По словам знаменитости, у него есть «скелеты в шкафу».

Напомним, Фадеев сообщил о прекращении контрактов со всеми музыкантами лейбла MALFA. С того момента группа Serebro перестала существовать. Коллектив появился в 2006 году и приобрел огромную популярность, просуществовав 14 лет на российской сцене. В репертуаре музыкантов были как русскоязычные, так и иностранные песни.