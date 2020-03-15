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Мои года — мое богатство: Настя Ивлеева «постарела» с помощью грима

Популярная телеведущая примерила на себя образ вздорной бабульки.

Мои года — мое богатство: Настя Ивлеева «постарела» с помощью грима
Настя Ивлеева заделалась седой старушкой. Фото: Global Look Press

15 марта популярный блогер Настя Ивлеева для очередного своего ролика загримировалась в старушку. Девушка выложила в «сториз» видео с седыми волосами и наклеенными морщинами на щеках. Позже в этом виде, сгорбившись, и с палочкой в руках она пошла гонять голубей на улице в лучших традициях Шапокляк.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева «накинула» себе 50 годков с помощью грима. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Обращаясь к поклонникам, 29-летняя звезда сначала давала стандартные советы, как защититься себя от коронавируса. А потом вспылила и заметила, что в нашей стране все вспоминают о необходимых методах гигиены, только когда приходит беда.

Что ж, ждем новый искрометный ролик от «бабушки-Насти». До этого Ивлеева играла в своих скетчах, в основном, себя саму, но, похоже, ее талант начинает разрастаться до самых неожиданных образов.

Напомним, ранее в Сети обсуждали морщинистое лицо Гарика Сукачева, которое в Instagram опубликовал актер Максим Виторган.

Тэги

бабушкаблогервозрастгримморщиныНастя Ивлеевастарушка
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