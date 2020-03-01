Всем мира: Елена Темникова извинилась перед своими подписчиками

Прощеное воскресенье бывает не каждую неделю, так что звезды шоу-бизнеса 1 марта стремятся воспользоваться представившейся возможностью и попросить прощения разом у всех, у кого только можно. Правда не лично, а с помощью постов в социальных сетях. Не избегает трендов и певица Елена Темникова. Певица написала подробный пост и выложила его в свой личный аккаунт в Instagram.

Звезда сначала поздравила всех с праздником, а после пришло время и для извинений. Певица попросила прощения у всех, кого она так или иначе когда-либо обидела, например грубо ответила в Интернете или же просто заблокировала. Темникова попросила своих подписчиков забыть о старых обидах и начать с чистого, доброго листа.