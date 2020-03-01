«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева

Всем мира: Елена Темникова извинилась перед своими подписчиками

Артистка попросила прощения у всех, кого она заблокировала.

Всем мира: Елена Темникова извинилась перед своими подписчиками
Елена Темникова. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Прощеное воскресенье бывает не каждую неделю, так что звезды шоу-бизнеса 1 марта стремятся воспользоваться представившейся возможностью и попросить прощения разом у всех, у кого только можно. Правда не лично, а с помощью постов в социальных сетях. Не избегает трендов и певица Елена Темникова. Певица написала подробный пост и выложила его в свой личный аккаунт в Instagram.

Звезда сначала поздравила всех с праздником, а после пришло время и для извинений. Певица попросила прощения у всех, кого она так или иначе когда-либо обидела, например грубо ответила в Интернете или же просто заблокировала. Темникова попросила своих подписчиков забыть о старых обидах и начать с чистого, доброго листа.

Тэги

InstagramЕлена ТемниковаЛена ТемниковаНовости googleновости звёздновости музыки
Loading...